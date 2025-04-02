Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Пригрозив России "литовской изоляцией", Науседа взялся за канализационные люки из СССР

Пригрозив России "литовской изоляцией", Науседа взялся за канализационные люки из СССР

Шизофрения "литовских шпрот", конечно, запредельная. Сначала президент Литвы Гитанас Науседа выступил с жёстким ультиматумом по Украине.

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