Китайские СМИ раскрыли зимние планы российской армии относительно ВСУ

Давление на Украину этой зимой будут усиливать с помощью российских фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые оснастят крылатыми ракетами большой дальности, заявил обозреватель Сун Бо 26 сентября, сообщает Национальное радио Китая (CNR).
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