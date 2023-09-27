smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий панов
    Дадут печатному станку отдохнуть минут пять и опять на полную катушку запустят. ну а пока поиграют в этот свой шатдаун.Американский шатд...
  • Малик Гумеров
    И что , плясать нужно ? А КПРФ разогнать нахрен - только паразитируют , ничем не хуже буржуинства = паразитов ло...В КПРФ отметили а...
  • EPSRussia
    Добрый день! Пенопласт - материал паропроницаемый, причем по этому показателю он сравним с сосной поперек волокон. Но...Утепление старого...

Китайские СМИ раскрыли зимние планы российской армии относительно ВСУ

Китайские СМИ раскрыли зимние планы российской армии относительно ВСУ

Давление на Украину этой зимой будут усиливать с помощью российских фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые оснастят крылатыми ракетами большой дальности, заявил обозреватель Сун Бо 26 сентября, сообщает Национальное радио Китая (CNR).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Долбить всегда, долбить везде всю эту, блин, бендеровскую свору. Как говорил поэт:и никаких гвоздей.Чтоб не было хохлядского террора.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх