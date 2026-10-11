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Владимирские новости

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Четыре человека пострадали после столкновения «Лады» и Hyundai под Суздалем

Четыре человека пострадали после столкновения «Лады» и Hyundai под Суздалем

Авария произошла на трассе Р-132 «Золотое кольцо» вблизи села Борисовское.В Суздальском районе произошло ДТП с участием автомобилей «Лада» и Hyundai.

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