В Воронежской области иностранцы получат по 120 тысяч рублей за службу в ВС РФ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что иностранным гражданам, которые в этом регионе заключат контракт и отправятся на военную службу, выплатят по 120 тысяч рублей.
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