Крымский птицекомплекс продает долги на 58,6 млн рублей

Права требования к должникам обанкротившегося ООО «Птицекомплекс-Агро» выставлены на торги в форме публичного предложения с текущей ценой 42,2 млн рублей, заявки принимаются до 12 февраля 2027 года.
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