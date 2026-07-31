Терапевт: укус каракурта требует быстрой медицинской помощи

Врач-терапевт Андрей Звонков предупредил об опасности укусов каракуртов. В беседе с Радио Sputnik он отметил, что теплолюбивые пауки могут попадать в Россию с продовольственными грузами, в том числе фруктами, но не способны пережить холодную зиму.