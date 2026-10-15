Администрация Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении танкеров «теневого флота», которые перевозят нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы, сообщил Reuters со ссылкой на министра энергетики США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)