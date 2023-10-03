Антонов: Россия сама решит, кого отправлять на саммит АТЭС

Русский посол прокомментировал наглые заявления США.Пресс-секретарь Госдепа США Миллер накануне заявил, что Штаты, определяя, кто от русских прибудет на саммит АТЭС, будут руководствоваться введёнными против России и конкретных русских граждан санкциями.