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Антонов: Россия сама решит, кого отправлять на саммит АТЭС

Антонов: Россия сама решит, кого отправлять на саммит АТЭС

Русский посол прокомментировал наглые заявления США.Пресс-секретарь Госдепа США Миллер накануне заявил, что Штаты, определяя, кто от русских прибудет на саммит АТЭС, будут руководствоваться введёнными против России и конкретных русских граждан санкциями.

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