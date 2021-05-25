Вассерман: Причинить Белоруссии вред ее политические противники не в состоянии

События в миреПолитикаВассерман: Причинить Белоруссии вред ее политические противники не в состоянии Минтранс Белоруссии заявил, что сообщение о заминировании самолета с Романом Протасевичем поступило от движения ХАМАС.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвиктор масляевтогда причем тут одновременно истребитель и незаконное задержание правозащитника?Сергей АндросовА кто здесь правозащитник? Сейчас любой гопник называет себя правозащитником.Misha Gluschмасляй отсюда потихонечку...Людмила Лиханова (Беговщиц)Правозащитник, сидящий в другой стране и обучающий идиотов приемам войны в родной (а родной ли?) стране? А почему он не впереди на лихом коне ? А сейчас сдающий все пароли и явки лишь бы выторговать себе хоть какие-то поблажки. И это - ИДЕЙНЫЙ правозащитник? Самому не смешно?Людмила Лиханова (Беговщиц)Мне иногда кажется, что Белоруссию и Китай просто специально кидают нам в объятия. Да и не только их...Может и Байден наш?! Чем больше всяких санкций нам, тем больше они идут нам на пользу. Даже зажравшихся олигархов теперь проще прижать, хотя и опасно для жизни. Но... если все получится, то выигрыш стОит таких усилий. Поживем-увидим.Комментировать
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