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Вассерман: Причинить Белоруссии вред ее политические противники не в состоянии

Вассерман: Причинить Белоруссии вред ее политические противники не в состоянии

  Минтранс Белоруссии заявил, что сообщение о заминировании самолета с Романом Протасевичем поступило от движения ХАМАС.

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виктор масляев
тогда причем тут одновременно истребитель и незаконное задержание правозащитника?
Сергей Андросов
А кто здесь правозащитник? Сейчас любой гопник называет себя правозащитником.
Misha Glusch
масляй отсюда потихонечку...
Людмила Лиханова (Беговщиц)
Правозащитник, сидящий в другой стране и обучающий идиотов приемам войны в родной (а родной ли?) стране? А почему он не впереди на лихом коне ? А сейчас сдающий все пароли и явки лишь бы выторговать себе хоть какие-то поблажки. И это - ИДЕЙНЫЙ правозащитник? Самому не смешно?
Людмила Лиханова (Беговщиц)
Мне иногда кажется, что Белоруссию и Китай просто специально кидают нам в объятия. Да и не только их...Может и Байден наш?! Чем больше всяких санкций нам, тем больше они идут нам на пользу. Даже зажравшихся олигархов теперь проще прижать, хотя и опасно для жизни. Но... если все получится, то выигрыш стОит таких усилий. Поживем-увидим.

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