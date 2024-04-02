Поверья и приметы 3 апреля 2024 года связаны с народным праздником Кирилл Катаник Ирина Лысенко3 апреля 2024 года старинные поверья и приметы восточных славян связаны с народным праздником Кирилла Катаника, который отмечался на Руси в этот весенний день.