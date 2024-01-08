Жаркие поцелуи и Марго Робби без награды: итоги «Золотого глобуса 2024»

Делимся результатами кинопремии и самыми яркими моментами фото: Getty ImagesПока в России праздновали Рождество, в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, Калифорния прошла 81-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
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