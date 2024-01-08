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  • tatyanadavydkina
    Ну в Америке наши уроды и уродки пусть хоть в задницу кукурузу вставляют. Лишь бы у нас в России этого больше не было.«Голая вечеринка»...
  • Миша Граник
    Вот там пусть и выеживаются, хорошо бы, чтоб сюда больше не приезжали. Так ведь нет - бабло рубить всякой нечисти мож...«Голая вечеринка»...
  • НС
    Это ж Американцы. У  государства фактически нет традиций. Каждый вы...бывается как ему нравится , помните фильм "Без ...Американка родила...

Жаркие поцелуи и Марго Робби без награды: итоги «Золотого глобуса 2024»

Жаркие поцелуи и Марго Робби без награды: итоги «Золотого глобуса 2024»

Делимся результатами кинопремии и самыми яркими моментами фото: Getty ImagesПока в России праздновали Рождество, в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, Калифорния прошла 81-я церемония вручения премии «Золотой глобус».

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