В Петербурге в сентябре выросли цены на съемные квартиры

В ближайшее время аренда, скорее всего, ещё подорожает В сентябре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге выросла по сравнению с августом на 3 процента, до 46,9 тысячи рублей в месяц, подсчитали в ЦИАН.