Политика как он...
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Политика как она есть

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На Западе раскрыли состав американской делегации для встречи с Зеленским

На Западе раскрыли состав американской делегации для встречи с Зеленским

С президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности могут встретиться старшие советники американского лидера Дональда Трампа, включая его спецпосланника по Украине Кита Келлога, государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса.

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