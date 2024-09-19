В Приморском крае транспортные полицейские изъяли свыше 64 кг марихуаны у 50-летнего местного жителя

Сотрудниками ОКОН ЛО МВД России на ст. Уссурийск в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия проверочная закупка в городе Уссурийске было приобретено около 1,5 килограмма наркотического средства каннабиса (марихуана) и три медицинских шприца с гашишным маслом общей массой 15 граммов.