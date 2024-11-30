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Защита Гельфенбайна обжалует арест директора соццентра на Алтае после отравления

Защита Гельфенбайна обжалует арест директора соццентра на Алтае после отравления

Защита директора соццентра «Дом помощи» (организация «Рубикон») Алика Гельфенбайна обжалует его арест, сообщил адвокат обвиняемого в массовом отравлении людей Михаил Бибекин.

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