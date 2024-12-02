Полицейский из Техаса случайно узнал, что его родной отец сидит за убийство

Полицейский внезапно узнал в заключённом убийце своего родителя, после чего освободил его из тюрьмы.Полицейский, служащий в штате Техас, США, неожиданно узнал о том, что его отец был осужден за убийство и находится в тюрьме, и принял решение помочь ему освободиться.
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