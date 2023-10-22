Россия нашла способ усилить русский мир в Армении, несмотря на "любовь" Пашиняна к Западу

В усилении русского мира в Армении помогут насильственно перемещённые карабахцыВ результате этнической чистки из Нагорного Карабаха были вынуждены уехать тысячи людей, среди которых были как армяне, так и русские.
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