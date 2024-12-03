США связались с Россией на фоне эскалации в Сирии по горячей линии

Соединенные Штаты связались с Российской Федерацией на фоне эскалации в Сирии по горячей линии. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, информирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии