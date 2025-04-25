МИД: заявления ФРГ о выдворении представителей РФ с акций памяти недопустимы

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Заявления властей ФРГ о "выдворении" российских представителей с памятных мероприятий в год 80-летия Победы звучат "недопустимо и аморально", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Ванин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии