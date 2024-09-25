Подогрев машины россияне считают самым важным элементом комфортного авто

Если суммировать все предпочтения россиян по автомобильным опциям, то идеальной машиной для большинства жителей нашей страны является серый кроссовер с черным салоном европейского производства и "зимним пакетом".
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