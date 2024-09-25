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Подогрев машины россияне считают самым важным элементом комфортного авто

Подогрев машины россияне считают самым важным элементом комфортного авто

Если суммировать все предпочтения россиян по автомобильным опциям, то идеальной машиной для большинства жителей нашей страны является серый кроссовер с черным салоном европейского производства и "зимним пакетом".

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