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Двое мужчин пострадали при обстреле поселка Азотный в ДНР со стороны ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин утром в воскресенье, 6 августа, предоставил информацию о том, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Азотный пострадали двое мужчин.

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