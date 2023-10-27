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Полянский обвинил США в участии в украинских терактах

Полянский обвинил США в участии в украинских терактах

Полянский: США помогают Украине совершать теракты на территории России Фото: David Dee Delgado / Reuters Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что США кропотливо помогали Украине заниматься преступной деятельностью и совершать теракты в России.

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Комментарии
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Лев Добрый
А мы что, ответить пиндо-сранцам не можем, кто нам запретит это сделать? 👀👍👈😜
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