Полянский: США помогают Украине совершать теракты на территории России Фото: David Dee Delgado / Reuters Первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что США кропотливо помогали Украине заниматься преступной деятельностью и совершать теракты в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии