Удары дронов, повреждены дома: как ВСУ атакуют РФ в ночь на 8 декабря

Вооруженные силы Украины каждый день атакуют российские регионы. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 декабря, что известно о последствиях? Белгородская область Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по Белгородской области, повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, а также линия электропередачи (ЛЭП) на территории одного из предприятий, заявил глава региона Вячеслав Гладков.