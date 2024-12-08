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Политика как она есть

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Удары дронов, повреждены дома: как ВСУ атакуют РФ в ночь на 8 декабря

Удары дронов, повреждены дома: как ВСУ атакуют РФ в ночь на 8 декабря

Вооруженные силы Украины каждый день атакуют российские регионы. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 декабря, что известно о последствиях? Белгородская область Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по Белгородской области, повреждены два частных дома, хозяйственная постройка, а также линия электропередачи (ЛЭП) на территории одного из предприятий, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

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