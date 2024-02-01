«Наказание выглядит как травля»: депутат заступился за Лолиту и Ивлееву

Какую главную ошибку совершили звезды? Николай Валуев Anatoly Lomokhov/Global Look PressНиколай Валуев высказал своё мнение о том, заслуженно ли участникам «голой» вечеринки Насти Ивлеевой был объявлен бойкот.
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