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«Наказание выглядит как травля»: депутат заступился за Лолиту и Ивлееву

Какую главную ошибку совершили звезды? Николай Валуев Anatoly Lomokhov/Global Look PressНиколай Валуев высказал своё мнение о том, заслуженно ли участникам «голой» вечеринки Насти Ивлеевой был объявлен бойкот.

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