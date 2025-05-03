Контракт «18-24» с ВСУ подписало смешное количество украинцев: Би-Би-Си называет цифры

Контракт «18-24» с ВСУ подписали не более 400 молодых украинцев, сообщает Би-Би-Си. Украина с 11 февраля проводит масштабную кампанию, призывая заключать контракты молодежь, которая не подлежит мобилизации по возрасту.
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