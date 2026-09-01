В Индии трое зверей надругались над 15-летней девочкой по пути к больной матери

В индийском штате полиция арестовала двоих мужчин по обвинению в зверском изнасиловании 15-летней школьницы – злоумышленники заманили жертву в машину якобы ради помощи её больной матери, а затем надругались и выбросили её у водоёма.
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