В Госдуме уточнили, кто может рассчитывать на доплаты к пенсии в 2025 году

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал в беседе с RT, что пенсионеры могут рассчитывать на социальную доплату, если вся совокупная сумма пенсии и положенных мер соцподдержки оказывается ниже установленного прожиточного минимума.
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