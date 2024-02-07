В Кирове мужчина до смерти забил своего знакомого: суд вынес приговор

Житель Нововятского района города Кирова признан виновным в причинении смертельных травм знакомому. По версии следствия, 7 октября 2023 года в одной из квартир, расположенных на улице Ленина Нововятского района города Кирова, двое мужчин распивали спиртные напитки.
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