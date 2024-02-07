Вятка Областная
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вятка Областная

5 подписчиков

В Кирове мужчина до смерти забил своего знакомого: суд вынес приговор

Житель Нововятского района города Кирова признан виновным в причинении смертельных травм знакомому. По версии следствия, 7 октября 2023 года в одной из квартир, расположенных на улице Ленина Нововятского района города Кирова, двое мужчин распивали спиртные напитки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх