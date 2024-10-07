Едва часы приблизились к полуночи, мониторинговые каналы сообщили о запусках ракет и дронов с территории Украины.
Массированный удар по России, отзыв русского посла из США и цена предательства бойцов: Главное за ночь и утро 7 октября
Комментарии
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Eduard
Это тоже не мир извините,где вам черное за белое выдает.Делают вид что борятся за Права человека,убивают в войнах.Травят короновирусами.Замораживают чужую собственность деньги! Разве можно терпеть такое?А потому что настоязие преступники у власти,а людей судят на лживых основаниях!
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14 час.
СБ
Сергей Бунцов
США поступают только по своей выгоде, маскируя её высказываниями о свободе и демократии
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11 час.
Андрей Шишинов
А за послом надо из пиндосии всех сотрудников посольства эвакуировать. И выпустить меморандум для граждан России с рекомендацией (в целях безопасности) покинуть территорию сша. И всё это проделать и с лондоном. Интересно, кто первый обос ..тся, бидон или король?
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17 мин.
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