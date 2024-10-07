Массированный удар по России, отзыв русского посла из США и цена предательства бойцов: Главное за ночь и утро 7 октября

Eduard Это тоже не мир извините,где вам черное за белое выдает.Делают вид что борятся за Права человека,убивают в войнах.Травят короновирусами.Замораживают чужую собственность деньги! Разве можно терпеть такое?А потому что настоязие преступники у власти,а людей судят на лживых основаниях!

СБ Сергей Бунцов США поступают только по своей выгоде, маскируя её высказываниями о свободе и демократии