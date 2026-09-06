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Греция направит €2,2 млрд на социальную поддержку

Греция направит €2,2 млрд на социальную поддержку

САЛОНИКИ (ИА Реалист). 5 сентября 2026 года, за несколько месяцев до парламентских выборов, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сделал ход, который должен переломить падение его рейтингов: он пообещал грекам €2,2 млрд «дивидендов роста».

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