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Дачный резон: спрос на малую садовую технику в РФ вырос вдвое

Дачный резон: спрос на малую садовую технику в РФ вырос вдвое

В России резко вырос спрос на инструменты для дач и подсобного хозяйства — электропилы, газонокосилки, культиваторы: этой весной их продажи выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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