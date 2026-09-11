«Арсенал» подписал соглашение с грузинским нападающим Андрии Бартишвили

Андрии дебютировал за «Колхети» в чемпионате Грузии в 2025 году. По итогам сезона его признали лучшим игроком турнира в возрастной категории до 17 лет.
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