Бывший чиновник из Алтайского края признался в убийстве 10 девушек

Следствие считает мужчину причастным к массовой расправе над студентками и абитуриентками.В Алтайском крае продолжаются следственные действия по делу 53-летнего Виталия Манишина, занимавшего должность главы Калманского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии