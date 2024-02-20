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Бывший чиновник из Алтайского края признался в убийстве 10 девушек

Бывший чиновник из Алтайского края признался в убийстве 10 девушек

Следствие считает мужчину причастным к массовой расправе над студентками и абитуриентками.В Алтайском крае продолжаются следственные действия по делу 53-летнего Виталия Манишина, занимавшего должность главы Калманского района.

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