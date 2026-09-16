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Регионы России

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ФСИН утвердила программу создания современных следственных изоляторов и исправительных учреждений

ФСИН утвердила программу создания современных следственных изоляторов и исправительных учреждений

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) презентовала новую редакцию федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 годы)».

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