Аксёнов поблагодарил авторов второй части книги "Ты не один" за правду о подвигах бойцов СВО

Вторая часть книги "Ты не один" - это живые истории военнослужащих и добровольцев, освобождавших Мариуполь и сражавшихся в запорожских и херсонских степях, бойцов, отражавших вторжение украинских националистов и наёмников в Курскую область, и тех, кто сейчас стоит на страже спокойствия жителей Крыма.