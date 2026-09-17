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Крымская газета

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Аксёнов поблагодарил авторов второй части книги "Ты не один" за правду о подвигах бойцов СВО

Аксёнов поблагодарил авторов второй части книги "Ты не один" за правду о подвигах бойцов СВО

Вторая часть книги "Ты не один" -  это живые истории военнослужащих и добровольцев, освобождавших Мариуполь и сражавшихся в запорожских и херсонских степях, бойцов, отражавших вторжение украинских националистов и наёмников в Курскую область, и тех, кто сейчас стоит на страже спокойствия жителей Крыма.

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