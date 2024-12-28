Задержку туристов на границе с КНР в Приморье вызвала группа нарушителей

Длительная задержка в оформлении на пункте пропуска россиян, возвращающихся из Китая в Приморский край, связана с действиями группы нарушителей, оскорблявших инспекторов и перекрывших выход из зоны контроля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии