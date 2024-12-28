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Задержку туристов на границе с КНР в Приморье вызвала группа нарушителей

Задержку туристов на границе с КНР в Приморье вызвала группа нарушителей

Длительная задержка в оформлении на пункте пропуска россиян, возвращающихся из Китая в Приморский край, связана с действиями группы нарушителей, оскорблявших инспекторов и перекрывших выход из зоны контроля.

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