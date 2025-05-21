Путин в Курской области. Президент улыбался, а потом задал самый главный вопрос

Поистине неожиданная новость - Путин в Курской области. Президент улыбался, радуясь освобождению приграничного региона, а потом задал самый главный вопрос: "Давно хотел заехать, поговорить о вашей работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии