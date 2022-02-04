Дивизион российских систем ПВО С-400 прибыл под Брест на российско-белорусские учения

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Дивизион российских систем ПВО С-400 прибыл в Белоруссию на полигон под Брестом для проведения совместных учений, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
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