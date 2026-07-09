Свадебное платье как у Мизулиной стоит больше однушки в Подмосковье

Екатерина Мизулина надела на закрытый свадебный банкет с SHAMANом наряд за 2,5 миллиона рублей.Платье главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной на закрытом мероприятии с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым) выглядит в точности как роскошный винтажный наряд ценой в однокомнатную квартиру в Подмосковье.