Свадебное платье как у Мизулиной стоит больше однушки в Подмосковье

Екатерина Мизулина надела на закрытый свадебный банкет с SHAMANом наряд за 2,5 миллиона рублей.Платье главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной на закрытом мероприятии с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым) выглядит в точности как роскошный винтажный наряд ценой в однокомнатную квартиру в Подмосковье.
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