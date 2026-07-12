URA.RU: добавлять сахар в компот нужно для формирования вкуса и сохранности заготовки

Лето — время для заготовок, и один из популярных способов сохранить ягоды — это сварить компот. URA.RU предлагает несколько проверенных рецептов вишневого компота, которые помогут вам сделать вкусные и ароматные напитки на зиму.
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