Юрий Подоляка похвалил укрепления на курском приграничье

<p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-56683500&id=456241174&hd=2&autoplay=1" width="853"></iframe></p> <p style="text-align:justify"><strong>Вчера в ходе очередной сводки о ситуации в Курской области на 29 октября военный эксперт и блогер Юрий Подоляка затронул тему российских укреплений на территории нашего региона.