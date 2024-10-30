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KurskTV.Ru

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Юрий Подоляка похвалил укрепления на курском приграничье

<p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-56683500&amp;id=456241174&amp;hd=2&amp;autoplay=1" width="853"></iframe></p> <p style="text-align:justify"><strong>Вчера в ходе очередной сводки о ситуации в Курской области на 29 октября военный эксперт и блогер Юрий Подоляка затронул тему российских укреплений на территории нашего региона.

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