Синоптики прогнозируют экстремальное похолодание: прогноз для Москвы, Петербурга, Урала и Сибири с 9 по 17 декабря 2023 года Ирэн ОрлонскаяЗавершение этой недели на территории большинства регионов России оказалось необычно холодной.