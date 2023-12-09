Синоптики прогнозируют экстремальное похолодание: прогноз для Москвы, Петербурга, Урала и Сибири с 9 по 17 декабря 2023 года Ирэн ОрлонскаяЗавершение этой недели на территории большинства регионов России оказалось необычно холодной.
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