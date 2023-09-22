Мать-писательница из Мытищ получила 100 тысяч на печать своих книг

Жительница Мытищ Татьяна Шарова является не только матерью мальчика, но и писательницей. Женщина получила от региона субсидию в размере 100 тысяч рублей и потратила ее на печать своих книг, сообщили в министерстве инвестиций Московской области.
Жительница Мытищ Татьяна Шарова является не только матерью мальчика, но и писательницей. Женщина получила от региона субсидию в размере 100 тысяч рублей и потратила ее на печать своих книг, сообщили в министерстве инвестиций Московской области.
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