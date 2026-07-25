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Царьград

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Омбудсмен Лантратова: Журналисты опровергли наличие базы в Старобельске

Омбудсмен Лантратова: Журналисты опровергли наличие базы в Старобельске

Омбудсмен РФ Яна Лантратова сообщила, что 50 иностранных журналистов в Старобельске убедились в отсутствии военной базы на месте разрушенного колледжа с личными вещами студентов.

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