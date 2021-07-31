Крах США: Американский колосс готовится рухнуть

Сверхдержава, неспособная защитить своих союзников или саму себя, теряет всякий авторитет Лев Стесин Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press «Свободная пресса» продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ.