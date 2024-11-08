SHOT ПРОВЕРКА: Пауэрлифтерша обвинила клинику в Краснодаре в ошибочной операции Пауэрлифтерша Наталья заявила о неправильно выполненной операции в краснодарской клинике, после которой у неё уже полгода выскакивает колено и возникают сильные боли.
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