SHOT ПРОВЕРКА: Пауэрлифтерша обвинила клинику в Краснодаре в ошибочной операции Пауэрлифтерша Наталья заявила о неправильно выполненной операции в краснодарской клинике, после которой у неё уже полгода выскакивает колено и возникают сильные боли.