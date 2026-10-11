Эвакуация во Владимирской области. Третий удар по дата-центрам "Яндекса". Что известно о новой атаке врага на Россию?

В ночь на 11 октября украинские беспилотники атаковали объекты в нескольких регионах России. Во Владимирской области после удара возник пожар, жителей домов рядом с местом происшествия эвакуировали, а тысячи человек временно остались без электричества.
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