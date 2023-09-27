Готова платформа для российского электромобиля Атом

Готова платформа для российского электромобиля АтомКомпания Кама, которая занимается разработкой российского электромобиля Атом, сообщила о переходе проекта на следующую стадию: готовы 13 опытных образцов платформы, которые вскоре будут использованы для ходовых испытаний.