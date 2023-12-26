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Впервые в истории: Россия запускает морской беспилотный транспорт

Впервые в истории: Россия запускает морской беспилотный транспорт

На прошлой неделе в России произошло очередное значимое для будущего нашей страны событие. Впервые в истории РФ в рейс отправился отечественный беспилотный паром «Генерал Черняховский», который доставил социальный груз из Ленинградской области в Калининград, преодолев порядка 500 морских миль.

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