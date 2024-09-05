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Кадровое цунами. Серый кардинал Зеленского лишился своих людей

Кадровое цунами. Серый кардинал Зеленского лишился своих людей

851 прочтение Вчера По киевским коридорам власти прокатилось настоящее цунами отставок: заявления об увольнении по собственному желанию написали целый ряд высокопоставленных чиновников.

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